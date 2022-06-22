В Одесской области ослабили сухой закон
Время продажи алкоголя в Одесской области продлили до 20:00 (Фото:Pexels)
Власти Одесской области приняли решение ослабить ограничения на продажу алкоголя, объявленные в связи с введение военного положения после начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе ОВА.
Согласно распоряжению его главы Максима Марченко, с 22 июня продажа всех видов алкогольных напитков разрешена с 09:00 до 20:00.
При этом сухой закон для военнослужащих и правоохранителей остается в силе. Продажа алкоголя им по-прежнему запрещена.
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