В Одесской области ослабили сухой закон

22 июня, 16:18
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Время продажи алкоголя в Одесской области продлили до 20:00 (Фото:Pexels)

Время продажи алкоголя в Одесской области продлили до 20:00 (Фото:Pexels)

Власти Одесской области приняли решение ослабить ограничения на продажу алкоголя, объявленные в связи с введение военного положения после начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе ОВА.

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Согласно распоряжению его главы Максима Марченко, с 22 июня продажа всех видов алкогольных напитков разрешена с 09:00 до 20:00.

При этом сухой закон для военнослужащих и правоохранителей остается в силе. Продажа алкоголя им по-прежнему запрещена.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесская область Алкоголь Российская агрессия Военное положение Война России против Украины сухой закон

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