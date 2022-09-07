Власти Никополя заявили, что оккупанты обстреляли Энергодар, чтобы ударить в ответ по городу

7 сентября, 04:14
Поделиться:
Последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)

Последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)

Глава Никопольской военной районной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска обстреляли Энергодар, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Он отметил, что в ответ оккупанты могут ночью ударить по Никополю

«В данный момент ордынцы разгоняют тезис об обстрелах с нашего берега водохранилища. Похоже, ночью планируют делать „ответку“. Так они называют ночные обстрелы мирных населённых пунктов нашего района», — сообщил Евтушенко.

Видео дня

Он призвал местных жителей прибрежных территорий находиться в убежищах или пользоваться правилом двух стен.

Читайте также:
Войска РФ ударили по жилым кварталам Никополя из Градов, повреждены 20 многоэтажек и частные дома

Днем во вторник, 6 сентября, в захваченном РФ Энергодаре произошел мощный взрыв.

https://www.youtube.com/watch?v=TnvAW9CoZvA
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Война в Украине Никополь Энергодар Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X