Власти Никополя заявили, что оккупанты обстреляли Энергодар, чтобы ударить в ответ по городу 7 сентября, 04:14 Последствия обстрелов Никополя (Фото:ГСЧС)

Глава Никопольской военной районной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска обстреляли Энергодар, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Он отметил, что в ответ оккупанты могут ночью ударить по Никополю

«В данный момент ордынцы разгоняют тезис об обстрелах с нашего берега водохранилища. Похоже, ночью планируют делать „ответку“. Так они называют ночные обстрелы мирных населённых пунктов нашего района», — сообщил Евтушенко.

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Он призвал местных жителей прибрежных территорий находиться в убежищах или пользоваться правилом двух стен.

Днем во вторник, 6 сентября, в захваченном РФ Энергодаре произошел мощный взрыв.



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