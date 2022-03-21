«Х*й вам». В Мариуполе ответили на ультиматум россиян по поводу сдачи города
Российские оккупанты поставили ультиматум защитникам Мариуполя (Фото:pr.ua)
В Мариуполе отказываются от ультиматума россии сложить оружие и сдать город.
"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Дали время до утра сформировать ответ. И чего так долго ждать, если ответ готов заранее. Х*й вам, а не Мариуполь", — написал в своем Facebook советник мэра города Петр Андрющенко.
Ранее россияне поставили ультиматум защитникам Мариуполя: сначала капитуляция, затем гумкоридоры для населения.
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