«Х*й вам». В Мариуполе ответили на ультиматум россиян по поводу сдачи города 21 марта, 02:11 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты поставили ультиматум защитникам Мариуполя (Фото:pr.ua)

В Мариуполе отказываются от ультиматума россии сложить оружие и сдать город.

"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Дали время до утра сформировать ответ. И чего так долго ждать, если ответ готов заранее. Х*й вам, а не Мариуполь", — написал в своем Facebook советник мэра города Петр Андрющенко.

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Ранее россияне поставили ультиматум защитникам Мариуполя: сначала капитуляция, затем гумкоридоры для населения.

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