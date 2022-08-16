Оккупационные «власти» Крыма придумали причину взрывов в районе Джанкоя
«Власти» Крыма озвучили свою версию взрывов в Джанкойском районе (Фото:Instagram)
Так называемые «власти» оккупированного Крыма заявляют, что причиной взрывов в Джанкойском районе стала «детонация боеприпасов».
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram со ссылкой на «администрацию» села Майское.
При этом местных жителей эвакуируют из-за взрывов.
Утром во вторник, 16 августа, возник масштабный пожар в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Жители слышали громкие взрывы.
Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, горит российская военная часть в поселке Азовское. Было попадание в хранилище боеприпасов.
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