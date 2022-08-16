Оккупационные «власти» Крыма придумали причину взрывов в районе Джанкоя 16 августа, 09:00 «Власти» Крыма озвучили свою версию взрывов в Джанкойском районе (Фото:Instagram)

Так называемые «власти» оккупированного Крыма заявляют, что причиной взрывов в Джанкойском районе стала «детонация боеприпасов».

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram со ссылкой на «администрацию» села Майское.

При этом местных жителей эвакуируют из-за взрывов.

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Утром во вторник, 16 августа, возник масштабный пожар в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Жители слышали громкие взрывы.

Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, горит российская военная часть в поселке Азовское. Было попадание в хранилище боеприпасов.

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