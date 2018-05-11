Власти Кривого Рога объяснили, почему 9 мая прозвучала песня о российских военных в Сирии

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Концерт к 9 мая в Кривом Роге

Концерт к 9 мая в Кривом Роге

В районном совете Кривого Рога Днепропетровской области пояснили исполнение песни Верните память о российских солдатах в Сирии во время официальных торжеств ко Дню победы над нацизмом 9 мая.

Как сообщил Радио Свобода заместитель председателя Центрально-Городского районного совета города, песни к 9 мая выбирали, "учитывая тематику мероприятия".

"Основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическое содержание песен, направленное на сохранение памяти о погибших героях, отдавших свою жизнь за свою страну, и чествование ветеранов Второй мировой войны", - говорится в заявлении.

В райсовете добавили, что считают резонанс вокруг российской песни субъективным и таким, который не соответствует основной цели мероприятия.

В то же время народный депутат Константин Усов сообщил, что обратился в Службу безопасности Украины с требованием провести проверку инцидента.

Напомним, что 9 мая в Кривом Роге во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов прозвучала песня, посвященная российским солдатам в Сирии. Девушка исполнила песню Верните память, автором которой является официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 

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