Власти Киева рассказали о графике работы общественного транспорта в день финала Лиги чемпионов

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Финал Лиги Чемпионов внес коррективы в работу общественного транспорта Киева
Фото: Киевпастранс

Финал Лиги Чемпионов внес коррективы в работу общественного транспорта Киева

В ночь на 27 мая из-за проведения финала Лиги чемпионов общественный транспорт Киева будет работать на три часа дольше.

Об этом рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, пишет 112 Украина.

"Метрополитен и Киевпасстранс будут работать в этот день на три часа дольше", - уточнил он.

Также в центре Киева не будут частично отключать освещение.

"У нас существует экономия после часа ночи – мы включаем экономию в 50%, но в локациях, где будут размещаться фан-зоны, всю ночь будет 100% освещение", - добавил Симонов.

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Ранее сообщалось, что в Киеве до 30 мая перекрыли часть Крещатика от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. На главной улице столицы началось обустройство фан-зоны к финалу Лиги Чемпионов, она рассчитана на 20 тысяч болельщиков.

С 16 по 31 мая на улицах Владимирской и Михайловской временно запретили парковать машины.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

На время финала будет перекрыто движение в полуторакилометровой зоне вокруг стадиона.

Перед началом матча на НСК Олимпийский споет известная британская певица Дуа Липа.

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