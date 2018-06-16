16 июня 2018, суббота

Власти Киева подали в суд на Нафтогаз

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Власти Киева хотят, чтобы Нафтогаз заключил новый контракт

Власти Киева хотят, чтобы Нафтогаз заключил новый контракт

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает, что муниципальное предприятие Киевтеплоэнерго подало иск к компании Нафтогаз-Украины с требованием заключить договор на поставку газа.

"Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим в формате предметных переговоров урегулировать проблему задолженности. На сегодня еще окончательно не определена сумма долга Киевэнерго перед НАК Нафтогаз, часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна", - заявил заместитель председателя киевской администрации Петр Пантелеев.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководству предприятия Нафтогаз Украины с призывом заключить договор с Киевтеплоэнерго для возобновления поставок горячей воды в квартиры.

Кличко заявил, что конфликт с долгами за коммунальные услуги столицы нужно решать в суде.

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