Власти Киева отреагировали на сообщения об отказе болельщиков от билетов на финал Лиги чемпионов

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Власти Киева не воспринимают всерьез информацию об отказе болельщиков от билетов на финал ЛЧ

Власти Киева не воспринимают всерьез информацию об отказе болельщиков от билетов на финал ЛЧ

Главный представитель Киевской городской государственной администрации по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов Андрей Мирошниченко считает несерьезными сообщения СМИ об отказе от билетов на финальный матч со стороны болельщиков мадридского Реала.

По его словам, представители клубов Реал и Ливерпуль "восприняли как шутку" эту информацию, сообщает Интерфакс-Украина.

"Понятно, что путь не близкий, но мы убеждены, что все желающие смогут найти способ добраться до Киева и принять участие в этом событии. Большинство болельщиков прилетает и улетает в один день. И это не вопрос Киева или Украины, это традиция Лиги чемпионов. Так же происходило в прошлом году в Кардиффе: большинство болельщиков улетало ночью и не оставалось в городе, и им не нужно ночевать", - отметил Мирошниченко.

Ранее испанское издание AS писало, что болельщики Реала вернули более 2200 билетов на финальный матч в Киеве из-за проблем с логистикой и завышенных цен.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

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