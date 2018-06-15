Власти Киева не рекомендуют купаться на всех пляжах города

В Киеве на всех муниципальных пляжах вывесили желтый флаг, то есть на их территории купаться не рекомендуется.
Об этом сообщает 15 июня КП Плесо.
Решение временное. Причина - дожди накануне.
"Данное предостережение временное, обусловленное сильными ливнями и действует в течение 48 часов после завершения дождей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что статус воды определяется по результатам анализа проб воды.
Всего на пляжах возможно применение трех флагов: зеленый - купаться разрешено, желтый - не рекомендуется, красный - запрещено.
Воздержание от купания после дождей является мировой практикой, говорится в рекомендации ведомства.
Ранее Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал интерактивную карту пляжей и рекреационных зон, не рекомендованные для купания.
Напомним, к летнему сезону-2018 в Киеве откроют 13 пляжей и 17 зон отдыха у водных объектов.
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