15 июня 2018, пятница

Власти Киева не рекомендуют купаться на всех пляжах города

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Рекомендация не купаться (желтый флаг) обычно действительна в течение 48 часов после завершения дождей
Фото: pleso.org

Рекомендация не купаться (желтый флаг) обычно действительна в течение 48 часов после завершения дождей

В Киеве на всех муниципальных пляжах вывесили желтый флаг, то есть на их территории купаться не рекомендуется.

Об этом сообщает 15 июня КП Плесо.

Решение временное. Причина - дожди накануне.

"Данное предостережение временное, обусловленное сильными ливнями и действует в течение 48 часов после завершения дождей", - говорится в сообщении.

Добавляется, что статус воды определяется по результатам анализа проб воды.

Всего на пляжах возможно применение трех флагов: зеленый - купаться разрешено, желтый - не рекомендуется, красный - запрещено.

Воздержание от купания после дождей является мировой практикой, говорится в рекомендации ведомства.

Ранее Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал интерактивную карту пляжей и рекреационных зон, не рекомендованные для купания.

Напомним, к летнему сезону-2018 в Киеве откроют 13 пляжей и 17 зон отдыха у водных объектов.

 

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