Власти Киева назвали причину демонтажа киосков на Андреевском

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Начало улицы очистили от МАФов 4 апреля
Фото: Дмитрий Белоцерковец

Начало улицы очистили от МАФов 4 апреля

Первый заместитель директора Департамента городского благоустройства Тарас Панчий заявил, что у владельцев киосков на Андреевском спуске в Киеве не было разрешений на их установку.

В то же время, владельцам торговых точек предлагали перенести их на отремонтированную Аллею художников и заключить с балансодержателем аллеи соглашение, однако они отказались, передает УНИАН.

Владельцы были уведомлены, что если до 30 марта они не заключат соглашение с арендодателями Аллеи художников и не переедут, то их торговые точки будут демонтированы.

"Перенос сувенирного городка на расположенную в 60 метрах Аллею художников является лучшей альтернативой как полному демонтажу временных сооружений, так и большому скоплению палаток и торговых рядов, которое, по сути, изувечило архитектурный и эстетический вид исторического участка на перекрестке улиц Десятинной и Владимирской" , - заявил Панчий.

Напомним, в среду, 4 апреля, начало Андреевского спуска полностью очистили от МАФов.

 

 

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