Власти Киева демонтируют троллей над Днепром, соединяющий правый берег и Труханов остров

Дмитрий Белоцерковец: Объект размещен незаконно и с несоблюдением всех необходимых норм

Советник мэра Киева, нардеп Дмитрий Белоцерковец сообщил о решении властей города закрыть и демонтировать троллей, который находится у Арки дружбы народов.

По словам Белоцерковца, такое решение было принято из-за несоблюдения мер безопасности, что зафиксировано соответствующими службами, а также в связи с большим количеством жалоб от клиентов, которые неоднократно зависали во время спуска. Кроме того, данный момент объект размещен незаконно и с несоблюдением всех необходимых норм.

"Также проверяется случай с возможным падением человека с троллея. Почему возможным? Есть видео показаний пострадавшего, который говорит о том, что он якобы упал с дерева возле троллея, хотя мы понимаем, что с ним могли договориться", - отметил Белоцерковец.

Также советник мэра указал на подготовку к строительству канатной дороги, которая соединит Арку, Труханов остров и Почтовую площадь.

Белоцерковец напомнил, что в 2017 году город продал с биржевых торгов право на размещение троллея, но разрешение было дано на один сезон.

"Тогда победитель биржевых торгов заплатил 250 тысяч гривен за сезон работы, а одним из основных требований для участия в торгах было соблюдение всех норм безопасности. К сожалению, несмотря на все предписания, представители троллея продолжили незаконную его эксплуатацию в этом сезоне", - резюмировал он.

Объект функционирует с июля 2012 года, расстояние от правого берега до Труханова острова составляет в этой точке около 600 метров, скорость движения - около 60 километров.

В пятницу, 25 мая, очевидец в соцсетях сообщил о падении на землю человека в результате обрыва троса.