Донецкая ОВА будет способствовать переходу Святогорской лавры в ПЦУ 18 июня, 20:26 Российские обстрелы сильно повредили здание Святогорской лавры (Фото:Денис Казанский / Telegram)

В Донецкой области власти будут способствовать деятельности Православной церкви Украины (ПЦУ) на территории области. В частности продолжается юридический процесс перехода Святогорской Лавры из УПЦ (Московского патриархата) в ПЦУ, заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

«Мы будем способствовать развертыванию Православной церкви Украины на территории области, выделять земельные участки, восстанавливать возможности проведения богослужений», — сказал Кириленко в интервью Укринформу.

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Он подчеркнул, что Московский патриархат несет угрозу.

«Мы должны понимать, какую беду несет Московский патриархат с его священнослужителями, которые точно не являются в полном смысле этого слова священнослужителями, через которых человек может прийти со своими тяготами, проблемами и обращаться к Богу», — сказал Кириленко.

Он отметил, что есть много явных фактов подтверждения сотрудничества священнослужителей церквей Московского патриархата со спецслужбами РФ.

Что касается Святогорской Лавры, то, по словам Кириленко, она юридически еще не перешла к ПЦУ, но это сложный процесс, который продолжается.



«Юридически [Святогорская лавра] еще не перешла [в ПЦУ]. Есть с юридической точки зрения разница в оформлении документов и права собственности в Святогорской лавре. Если сравнивать, например, с Киево-Печерской лаврой, то по моей информации, добровольно переходить священнослужители Святогорской Лавры не собираются. Все необходимые документы в Минкульт и правоохранительные органы мы предоставили», — сказал Кириленко.

Он отметил, что передача имущественных комплексов, которая проходила, когда Донецкую область еще возглавлял Виктор Янукович, была юридически сложным процессом.

«Считаю, что должно все быть сделано по закону, по чести и совести. Этот церковный процесс перехода длительный, им занимаются. Мы в полной коммуникации с профильным министерством, и все, что необходимо, конечно, мы дадим и будем способствовать этому», — подытожил руководитель ОВА.

Город Святогорск ВСУ освободили в рамках контрнаступления в начале сентября 2022 года.