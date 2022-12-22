Власти Белгородской области ищут добровольцев для рытья окопов — Генштаб
В Белгородской области ищут добровольцев, которые будут копать окопы (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)
В Белгородской области местное российское руководство объявило о наборе добровольцев для строительства фортификационных сооружений.
Об этом сообщает украинский Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 22 декабря.
Добровольцам за денежное вознаграждение предлагают обустраивать окопы, траншеи и установки бетонных конусов.
6 декабря губернатор Белгородской области объявил о создании местных «отрядов самообороны».
14 декабря губернатор сообщил, что строительство противотанковых и противопехотных оборонительных сооружений в регионе продолжается.
Британская разведка объяснила, зачем РФ роет окопы и укрепляет оборону в Белгородской области.