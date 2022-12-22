Власти Белгородской области ищут добровольцев для рытья окопов — Генштаб 22 декабря, 08:01 В Белгородской области ищут добровольцев, которые будут копать окопы (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

В Белгородской области местное российское руководство объявило о наборе добровольцев для строительства фортификационных сооружений.



Об этом сообщает украинский Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 22 декабря.

Добровольцам за денежное вознаграждение предлагают обустраивать окопы, траншеи и установки бетонных конусов.

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6 декабря губернатор Белгородской области объявил о создании местных «отрядов самообороны».

14 декабря губернатор сообщил, что строительство противотанковых и противопехотных оборонительных сооружений в регионе продолжается.

Британская разведка объяснила, зачем РФ роет окопы и укрепляет оборону в Белгородской области.

