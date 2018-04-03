Власти Ахтырки ради борьбы с наводнением разрушили объездную дорогу - видео

Для борьбы с наводнением власти Ахтырки Сумской области разрушили объездную дорогу вокруг города.

Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета передает УНИАН.

По словам мэра Игоря Алексеева, дорогу перерыли, и благодаря тому, что вода ушла на поля, ее уровень значительно снизился.

"Нам пришлось провести земляные работы, разрушить дорогу объездную вокруг города, чтобы спустить воду. Потом будем решать вопрос дальше, когда сойдет вода. Потом уже будем проводить откачку из подвалов и домов", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Сумской области наводнение затопило часть Ахтырки.

Позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ситуация в Ахтырке "нормализовалась".