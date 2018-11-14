Власти Смелы премировали себя на 10 млн грн вместо того, чтобы погасить долг за отопление - министр

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко раскритиковал власти Смелы Черкасской области из-за срыва отопительного сезона.

Во время заседания правительства вице-премьер-министр заявил, что городские чиновники премировали себя на 10 млн грн, при этом власти города не смогли покрыть хотя бы часть из необходимых 15 млн грн для своевременного запуска отопления.

"Правительство не устраивает ситуация, когда на выплаты премий работникам городского совета выделялось 10 млн грн, в то время как на выплату долга за отопление власти города средства не смогли найти... Но в то же время средства на стимулирующие выплаты - за интенсивность труда, за напряженность на работе - работникам городского совета Смелы были найдены. Премирование на социально-культурную сферу в 5 млн грн тоже выплачено", - подчеркнул Зубко.

По его словам, это свидетельствует о неэффективном распределении средств на местах. В связи с чем он настаивает на необходимости ввести государственный надзор за решениями органов местного самоуправления.

Смотрите также Холодная война. Сразу несколько городов Украины остались без отопления - что происходит

Напомним, что из-за отсутствия отопления в домах жителей Смелы власти объявили чрезвычайное положение.

Такая ситуация произошла из-за того, что компания, которая оказывала услуги по предоставлению тепла, задолжала поставщику газа более 100 млн грн. Поэтому Нафтогаз отказался перезаключать договор.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Городской голова Алексей Цибко заявил, что из-за отсутствия отопления жители находятся на грани социального срыва.