Народный депутат от фракции Голос, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассказал в интервью Radio NV , чего ожидать во время голосования за законопроект президента Владимира Зеленского о восстановлении независимости НАБУ и САП, которое должно состояться 31 июля .

— Голос дает голоса за восстановление независимости САП и НАБУ?

— Учитывая, что мы вышли блокировать трибуну против того закона, очевидно, что проголосуют все. Все ли приедут — это вопрос к каждому члену фракции. Но, конечно, будем голосовать. С нами, как говорится, в этой ситуации наименьшая была проблема.

Реклама

— А как насчет других? Какие настроения в чатах, если тебе известно, других фракций и политических сил? Соберется ли в целом 226 голосов?

— А у них нет шанса не собраться. Смотри, это проблема конкретно президента и его головы. Как хотят. Хотят — пусть уговаривают, хотят — убеждают. Я слышал, что умеют некоторые правоохранители депутатам звонить. Это их проблема, не наша. Они ее создали. Никто их за руку, в это дерьмо, простите за выражение, не обязывал тащить Раду, нарушая все регламенты.