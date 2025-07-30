«Мы безвозвратно потеряли имидж президента». Какие последствия скандала с НАБУ и САП уже наступили и кто «уберет за собой» — разговор с Железняком

30 июля, 18:52
NV Премиум
Народный депутат Ярослав Железняк (Фото: rada.gov.ua)

Автор: Власта Лазур

Народный депутат от фракции Голос, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассказал в интервью Radio NV, чего ожидать во время голосования за законопроект президента Владимира Зеленского о восстановлении независимости НАБУ и САП, которое должно состояться 31 июля.

 — Голос дает голоса за восстановление независимости САП и НАБУ?

— Учитывая, что мы вышли блокировать трибуну против того закона, очевидно, что проголосуют все. Все ли приедут — это вопрос к каждому члену фракции. Но, конечно, будем голосовать. С нами, как говорится, в этой ситуации наименьшая была проблема.

— А как насчет других? Какие настроения в чатах, если тебе известно, других фракций и политических сил? Соберется ли в целом 226 голосов?

— А у них нет шанса не собраться. Смотри, это проблема конкретно президента и его головы. Как хотят. Хотят — пусть уговаривают, хотят — убеждают. Я слышал, что умеют некоторые правоохранители депутатам звонить. Это их проблема, не наша. Они ее создали. Никто их за руку, в это дерьмо, простите за выражение, не обязывал тащить Раду, нарушая все регламенты.

Профильный комитет Рады поддержал за основу и в целом законопроект Зеленского о НАБУ и САП

Теги:   Интервью NV Радио NV Верховная Рада Ярослав Железняк Владимир Зеленский Андрей Ермак Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) БЭБ Алексей Чернышов

Поделиться:

