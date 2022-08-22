После серии взрывов оккупационная «власть» Севастополя срочно начала проверку бомбоубежищ 22 августа, 14:12 Бомбоубежище (Фото:Dan Levy/Flickr)

Несмотря на уверения в надежности ПВО, «власть» временно оккупированного Севастополя начала интенсивно проверять укрытие. Причиной послужила серия взрывов.

Об этом в своем Telegram написал «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, на выходных, 20−21 августа, поскольку в городе действует «желтый уровень опасности», оккупационные власти решили проверить состояние укрытий.

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Дал поручение везде разместить указатели, где расположены приюты. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", — написал Развожаев.

Он призвал не поддаваться панике, и заверил, что город вроде бы находится «под надежной защитой».

С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. Кое-где это привело к серьезным потерям российской оккупационной армии. Украинские власти официально не заявляли о причастности к взрывам. Однако, по информации CNN, Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами на оккупированном полуострове.

Так, 9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Оккупационная " власть" назвала причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Кроме того, днем 16 августа прогремели взрывы на территории российской авиабазы в поселке Гвардейское под Симферополем, где, по данным Bellingcat, базировались 24 российских самолета.

Вечером в воскресенье, 21 августа, в Крыму снова раздались взрывы. Очевидцы сообщали о " хлопок" в Саках, где две недели назад было попадание в военный аэродром, Евпатории, Севастополе и Бахчисарае. Оккупанты по-прежнему уверяли, что работает система противовоздушной обороны.

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