«Подозрительно не слышно Булюка и Семенчева». Оккупационная «власть» Херсона исчезла из публичного пространства — Хлань

31 августа, 13:37
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Война в Украине (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Война в Украине (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Представители оккупационных «властей» Херсонской области исчезли из публичного пространства.

Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

По его словам, демилитаризация орков продолжается.

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Хлань отмечает, что отрезанные от необходимого подкрепления и с ежедневными прилетами по расположениям, россияне догадываются, что ничего хорошего здесь их не ожидает.

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«ФСБ-ое правительство это понимает, поэтому уже публично не появляется, подозрительно не слышно Булюка и Семенчева», — написал он.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0p8eMCE6jwbX5YaRKPKd8ExgnUimt1tTTtFwEgGe76tx2uSrW2UEY3zvkWqvJip6hl

На фоне новостей о наступлении ВСУ в Херсонской области коллаборант Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона в страну-агрессор России, заявил активист Сергей Стерненко.

Позже прокремлевский коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный так называемым " зампредседателя" фейковой «администрации Херсонской области», подтвердил, что находится в РФ.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Херсон Война России против Украины Коллаборационизм

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