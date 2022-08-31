«Подозрительно не слышно Булюка и Семенчева». Оккупационная «власть» Херсона исчезла из публичного пространства — Хлань
Война в Украине (Фото:REUTERS/Ammar Awad)
Представители оккупационных «властей» Херсонской области исчезли из публичного пространства.
Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.
По его словам, демилитаризация орков продолжается.
Хлань отмечает, что отрезанные от необходимого подкрепления и с ежедневными прилетами по расположениям, россияне догадываются, что ничего хорошего здесь их не ожидает.
«ФСБ-ое правительство это понимает, поэтому уже публично не появляется, подозрительно не слышно Булюка и Семенчева», — написал он.
На фоне новостей о наступлении ВСУ в Херсонской области коллаборант Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона в страну-агрессор России, заявил активист Сергей Стерненко.
Позже прокремлевский коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный так называемым " зампредседателя" фейковой «администрации Херсонской области», подтвердил, что находится в РФ.
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