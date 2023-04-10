«Учили уничтожать целые страны». Бывший офицер ГРУ перешел на сторону Украины, чтобы воевать против РФ 10 апреля, 17:41 Владислав Аммосов (Фото:Скриншот видео Радио Свобода/YouTube)

Экс-офицер Главного разведывательного управления РФ Владислав Аммосов перешел на сторону Украины и создает Сибирский батальон, чтобы воевать против россиян.

Об этом он заявил Радио Свобода, а источники в ВСУ и украинских спецслужбах подтвердили факты из рассказа Аммосова.

По его словам, сейчас он находится на финальном этапе формирования добровольческого подразделения Сибирский батальон (также рассматривается название Нерусский батальон). Он будет состоять из представителей разных этносов, проживающих на территории РФ и выступающих против политики Москвы.

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Аммосов говорит, что как бывший офицер ГРУ «готов хоть сейчас в диверсионно-разведывательной группе идти на территорию России и там уничтожать врагов» — тех, кто «поддерживает путинские власти».

Он родился в Якутске и более 15 лет строил карьеру в российских вооруженных силах и спецслужбах. В частности, Аммосов принимал участие во второй российско-чеченской войне на стороне РФ. Он говорит, что «был имперцем под пропагандой»: во время первой войны пошел на срочную службу, а после окончания вуза хотел быть военным офицером и решил, что «его место в Чечне». Аммосова «учили уничтожать целые страны».



Военный уверяет, что покинул службу еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году и жил в одной из стран Евросоюза. Также Аммосов говорит, что прошел проверку всех силовых ведомств Украины, куда хотел попасть сразу после начала полномасштабного вторжения России.