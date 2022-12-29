«Очень тяжелая потеря». Под Бахмутом погибла боевой медик Владислава Черных 29 декабря, 16:17 Владислава Черных (Фото:www.facebook.com/vsevolod.kozhemyako)

В среду, 28 декабря, во время выполнения боевого задания под Бахмутом погибла боевой медик подразделения Хартия Владислава Черных.

Об этом говорится в сообщении Национального фармацевтического университета.

"Защищая Украину от российских агрессоров, 28 декабря 2022 года во время выполнения боевого задания погибла Владислава Черных, медик и воин ВСУ, аспирантка Национального фармацевтического университета, дочь почетного ректора НФаУ Валентина Черных", - говорится в сообщении.

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Командир Хартии Всеволод Кожемяко заявил в Facebook, что Влада была очень жадная новым знаниям.

«Она постоянно училась военному делу. Она пришла к нам как медик, но работала и в разведке и потом стала пилотом дронов разного назначения-разведчиков, бомбардировщиков, камикадзе», - написал он.

По его словам, Черных была сфокусирована на уничтожении оккупантов и освобождены от них украинской земли.

«Не раз выполняла очень сложные боевые задачи. Всегда сконцентрированная, уверенная в себе и в правоте дела, с хорошим чувством юмора, образованная…очень эффективная и в то же время скромная», — написал он.

Кожемяко рассказал, что всего несколько недель назад она спасла жизнь тяжело раненному побратиму, оказав ему первую помощь на поле боя, когда их экипаж БПЛА попал огонь вражеского вертолета.

«Очень тяжелая потеря для Хартии. Без всяких преувеличений», – написал он.