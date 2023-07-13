За взятку в 1,26 миллиона гривен. НАБУ объявило в розыск скандального депутата Киевсовета Трубицына 13 июля, 16:46 Депутат Киевсовета Трубицын фигурирует в деле о миллионной взятке, однако сбежал за границу и находится в международном розыске (Фото:Владислав Трубицын/Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что объявило в розыск депутата Киевского городского совета от Слуги Народа Владислава Трубицына, которого подозревают в получении взятки на сумму в 1,26 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении НАБУ, правоохранители начали розыск обвиняемого в производстве по номеру 52021000000000144 от 23 марта 2021 года.

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Депутат Киевского городского совета Трубицын обвиняется в получении взятки в особо крупном размере с использованием своего служебного положения по предварительному сговору группы лиц (часть 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

НАБУ также разместило фотографию Трубицына с указанием статьи, по которой обвиняют депутата Киевсовета.

Фотография разыскиваемого депутата Киевсовета Владислава Трубицына / Фото: скриншот с сайта НАБУ

В феврале 2022 года детективы НАБУ задержали Трубицына и еще пятерых его вероятных подельников на получении 1,26 миллиона гривен взятки. ВАКС арестовал его на два месяца, но через несколько дней Трубицын вышел под залог в 15 миллионов гривен. Депутат отрицал получение взятки.

Трубицын четыре раза подряд не явился на судебные заседания в суд, хотя его о них предупреждали.

13 мая 2023 года Трубицын выехал из Украины через пункт пересечения Рава Русская по загранпаспорту. Источник NV в ГУР на условиях анонимности подтвердил, что обвиняемый депутат Киевсовета смог покинуть Украину на основании письма от Главного управления разведки.

Впоследствии Схемы сообщили, что в Силах специальных операций ВСУ подтвердили, что просили ГУР помочь выехать за границу Трубицыну и еще четырем людям как волонтерам для обеспечения ССО «специальным оборудованием».

25 мая Трубицына исключили из фракции Слуга народа в Киевсовете.

30 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство о международном розыске депутата.

5 июня судьи Высшего антикоррупционного суда объявили депутата Киевсовета в международный розыск.

