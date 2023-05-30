САП подала ходатайство о международном розыске депутата Киевсовета Трубицына 30 мая, 17:29 Владислав Трубицын (Фото:facebook.com/vladislav.trubitsyn)

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство о международном розыске депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, обвиняемого в получении 1,39 миллиона гривен взятки.

Об этом говорится в сообщении САП.

Правоохранители не раскрывают имени депутата, но из деталей дела следует, что речь идет о Владиславе Трубицыне.

Ходатайство подали из-за того, что Трубицын второй раз не явился на судебное заседание. К тому же у прокуроров есть информация, что его нет в Украине.

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Перед этим журналист Сергей Гришин сообщил, что Трубицын исчез: не явился на суд без предупреждения и отключил телефон, а на следующий день пропустил сессию Киевсовета. Как пишет прокуратура, его адвокаты также не могли сообщить о местонахождении обвиняемого.

«Источники (заинтересованные) говорят, что он за границей. Ближнему кругу якобы объяснил, что поехал делать операцию по стентированию. И якобы выехал по письму от одной спецслужбы (я не могу это подтвердить)», — говорится в сообщении журналиста Гришина.

В ответ на запрос Цензор.нет САП сообщила, что не давала Трубицину разрешение на пересечение госграницы. Но прокуратура получила от пограничников информацию, что он уехал из Украины 13 мая. Сейчас его местонахождение неизвестно.

САП сообщила, что как только Трубицына задержат, потребует избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а весь внесенный за него залог — обратить в доход государства.

По данным НАБУ, депутат и другие участники схемы получали от предпринимателей откаты за размещение МАФов. Хотя право на размещение давали по результатам открытых торгов, их потенциальным участникам сообщали, что победить могут только определенные компании за вознаграждение.



Торги организовывало комппредприятие, на которое Трубицын как председатель комиссии по вопросам благоустройства города мог влиять. У депутата были полномочия инициировать снос торговых точек или обеспечить их беспрепятственную работу.

Детективы НАБУ зафиксировали переговоры по семи локациям в разных районах Киева и передачу 1,39 млн грн двумя траншами. Депутата и его пособников задержали во время получения второй части суммы — 1,26 млн грн.

Высший антикорсуд арестовал Трубицына на два месяца с возможностью внесения залога в размере почти 15 млн гривен.



Трубицын возглавляет постоянную комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Он стал депутатом Киевсовета в 2020 году.