В Одесском зоопарке опровергли заявление бизнесмена Владислава Соколова о том, что он приобрел там крокодила, найденного в его жилище во время обысков, проведенных в рамках расследования о присвоении бюджетных средств.

Об этом в Одесском зоопарке сообщили в комментарии Слідство.Інфо.

После обысков в жилье Соколова, проведенных правоохранителями в рамках расследования возможного присвоения бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в Киевской области, в сети появились фотографии его роскошной недвижимости. В частности, на одном из снимков виден террариум с живым крокодилом.

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Это вызвало обсуждение в социальных сетях. Позже Соколов опубликовал видео, в котором заявил, что официально приобрел животное в Одесском зоопарке за 2,5 тысячи долларов.

Однако в зоопарке эту информацию опровергли. Там отметили, что за последние 15−16 лет крокодилов не передавали другим владельцам. По словам сотрудника учреждения, обмен или передача животных происходят только между лицензированными зоопарками, в частности в рамках соответствующих ассоциаций.

Террариум с крокодилом / Фото: Сергей Стерненко/Telegram

Слідство.Інфо сообщает, что 47-летний Владислав Соколов — бизнесмен из Днепра. Правоохранители расследуют возможное присвоение бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для энергетических объектов и школьных укрытий в Киевской области. Компании, связанные с этим бизнесменом, поставляли металлопродукцию подрядчикам, получавшим государственные заказы.

Согласно постановлению Святошинского районного суда, речь идет о 25 государственных контрактах общей стоимостью около 1,89 млрд грн. Следствие проверяет возможное завышение стоимости металлопродукции. Предварительно установленная разница в ценах составляет около 20,8 млн грн.

Отдельно правоохранители расследуют возможное присвоение 129 млн грн при строительстве защитных сооружений для энергетических объектов. Кроме того, следствие проверяет вероятный вывод 10,8 млн грн бюджетных средств через фиктивных субподрядчиков при строительстве школьных укрытий.

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После обысков волонтер Сергей Стерненко обнародовал фотографии интерьеров недвижимости, которую связывают с Соколовым. Журналисты установили, что снимки были сделаны как минимум на двух объектах бизнесмена в Днепре. В одном из них находились бассейн и джакузи, в другом — офис с террариумом, где содержался крокодил, и большим портретом владельца.

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12 ноября Соколов впервые публично прокомментировал ситуацию. Он отверг обвинения в присвоении бюджетных средств и заявил, что приобрел квартиру еще в 2009 году, а офис — в 2011-м. Также бизнесмен утверждает, что купил крокодила официально.

В то же время Соколов возложил ответственность за проблемы со строительством на Киевскую областную военную администрацию. Он заявил о давлении со стороны правоохранителей и назвал себя человеком, из которого пытаются сделать «козла отпущения».