Украинский журналист Владислав Есипенко встретился с семьей в Чехии после четырех лет заключения в Крыму — видео

23 июня, 08:50
Поделиться:
Журналист Радио Свобода Владислав Есипенко (Фото: Радио Свобода)

Журналист Радио Свобода Владислав Есипенко (Фото: Радио Свобода)

Освобожденный из российского заключения журналист Крым.Реалии (проект украинской службы Радио Свобода) Владислав Есипенко встретился в Чехии со своей семьей, сообщает Радио Свобода в понедельник, 23 июня.

В Праге его встретили дочь и жена, а также посол Украины Василий Зварич.

«Я счастлив, что я — свободный человек и свободный журналист… Я очень благодарен всем, кто помогал и поддерживал меня, когда я был в тюрьме», — сказал Есипенко.

Реклама

Он добавил, что в российских тюрьмах находятся много украинских патриотов, которых надо освобождать.

Радио Свобода сообщает, что журналист пройдет медицинское обследование и реабилитацию в Праге.

Читайте также:
Обвинили в «государственной измене». В Крыму бывшую полицейскую приговорили к 17 годам лишения свободы за якобы донат на дроны для ВСУ

Владислав Есипенко был похищен российской ФСБ в Крыму в 2021 году во время выполнения журналистского задания по освещению нарушений прав человека на полуострове. Оккупанты обвинили журналиста в «незаконном изготовлении взрывчатых веществ» и «ношении оружия».

В 2022 году решением подконтрольного кремлевскому режиму «суда» журналиста приговорили к шести годам заклю чения в колонии общего режима.

22 июня 2025 года Крым.Реалии сообщил, что 20 июня журналист Владислав Есипенко был освобожден из российского заключения и выехал из временно оккупированного Крыма. Он находился в тюрьме четыре года, где его пытали физически и психологически.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Владислав Есипенко Радио Свобода журналисты Чехия Крым

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X