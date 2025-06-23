Освобожденный из российского заключения журналист Крым.Реалии (проект украинской службы Радио Свобода) Владислав Есипенко встретился в Чехии со своей семьей, сообщает Радио Свобода в понедельник, 23 июня.

В Праге его встретили дочь и жена, а также посол Украины Василий Зварич.

«Я счастлив, что я — свободный человек и свободный журналист… Я очень благодарен всем, кто помогал и поддерживал меня, когда я был в тюрьме», — сказал Есипенко.

Он добавил, что в российских тюрьмах находятся много украинских патриотов, которых надо освобождать.

Радио Свобода сообщает, что журналист пройдет медицинское обследование и реабилитацию в Праге.

Владислав Есипенко был похищен российской ФСБ в Крыму в 2021 году во время выполнения журналистского задания по освещению нарушений прав человека на полуострове. Оккупанты обвинили журналиста в «незаконном изготовлении взрывчатых веществ» и «ношении оружия».

В 2022 году решением подконтрольного кремлевскому режиму «суда» журналиста приговорили к шести годам заклю чения в колонии общего режима.

22 июня 2025 года Крым.Реалии сообщил, что 20 июня журналист Владислав Есипенко был освобожден из российского заключения и выехал из временно оккупированного Крыма. Он находился в тюрьме четыре года, где его пытали физически и психологически.