Россия освободила журналиста Владислава Есипенко после четырех лет заключения в Крыму

Журналист Крым.Реалии (проект украинской службы Радио Свобода) Владислав Есипенко 20 июня был освобожден из российского заключения и выехал из временно оккупированного Крыма .

Об этом сообщает Крым.Реалии в воскресенье, 22 июня.

Журналист находился в российском заключении более четырех лет.

«Более четырех лет Влада произвольно наказывали за преступление, которого он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за то, что сообщал правду о том, что происходило в оккупированном Россией Крыму. За это его пытали, как физически, так и психологически», — заявил президент и гендиректор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус.

Он также поблагодарил украинское и американское правительства за помощь в освобождении Владислава.

В июне 2021 года оккупационные власти предъявили Есипенко «обвинения» по ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств) и ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) Уголовного кодекса РФ.

В 2022 году решением подконтрольного кремлевскому режиму «суда» журналиста приговорили к шести годам заклю чения в колонии общего режима, из-за чего украинские дипломаты выразили протест.

Есипенко был похищен ФСБ 10 марта 2021 года во время выполнения журналистского задания по освещению нарушений прав человека на полуострове со стороны российской администрации.

ФСБ заявила, что Есипенко задержали, «чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб». По словам российских силовиков, он якобы собирал информацию «о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения» по заказу Службы внешней разведки Украины. В СВР информацию о задержании Есипенко как «шпиона» назвали пропагандистской акцией России перед годовщиной оккупации Крыма.