Призывал к уничтожению Украины. Российскому актеру-пропагандисту Машкову сообщили о подозрении 8 мая, 13:34 Владимир Машков публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины (Фото:СБУ)

Украинские правоохранители сообщили о подозрении прокремлевскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову.

Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники спецслужбы собрали достаточную доказательную базу касательно того, что Машков призывал к уничтожению Украины как независимого государства.

Видео дня

В частности, входя в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ, он неоднократно выступал на массовых мероприятиях, в том числе с участием кремлевского диктатора Владимира Путина, на которых публично оправдывал российскую вооруженную агрессию.

Кроме того, для героизации оккупационных войск Машков использовал также свой Telegram-канал с общей аудиторией более 200 тысяч подписчиков.

«В своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов он призвал к „присоединению“ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины к России. Машков незаконно приезжал во временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку агрессивной войны против нашего государства», — отметили в спецслужбе.

В связи с этим ему сообщено о подозрении по:

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 1 и ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

▪️ ч. 1 и ч. 2 ст. 332−1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).