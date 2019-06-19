Активисты пригласили Зеленского на Марш равенства
Организаторы КиевПрайда-2019 призвали президента Украины Владимира Зеленского принять участие в марше равенства.
Как говорится в видеообращении, активисты поддерживают позицию украинского лидера о том, что человек является наибольшей ценностью для государства.
«23 июня тысячи украинцев и украинок выйдут на Марш равенства с верой в европейское будущее. А вы, господин Владимир, будете первым украинским президентом, который вышел на Марш равенства и поддержал права человека?» — добавили они.
Напомним, КиевПрайд 2019 состоится в Киеве 23 июня. Марш равенства проходит в украинской столице ежегодно.