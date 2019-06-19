Юлия Магдыч
Есть идея для стартапа? Не спешите радоваться
Юрий Витренко
Говорит и показывает Газпром
Стивен Пайфер
Первый месяц Зеленского. Что мы имеем?
Фредерик Хоф
Почему Запад игнорирует Сирию и другие войны?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Активисты пригласили Зеленского на Марш равенства

Сегодня, 11:12
Цей матеріал також доступний українською
Активисты пригласили Зеленского на Марш равенства - фото

KyivPride/Facebook

Зеленского призвали поддержать права человека

Организаторы КиевПрайда-2019 призвали президента Украины Владимира Зеленского принять участие в марше равенства.

Как говорится в видеообращении, активисты поддерживают позицию украинского лидера о том, что человек является наибольшей ценностью для государства.

«23 июня тысячи украинцев и украинок выйдут на Марш равенства с верой в европейское будущее. А вы, господин Владимир, будете первым украинским президентом, который вышел на Марш равенства и поддержал права человека?» — добавили они.

Напомним, КиевПрайд 2019 состоится в Киеве 23 июня. Марш равенства проходит в украинской столице ежегодно.

Читайте также:

Теги:   ЛГБТ Владимир Зеленский Марш равенства Киевпрайд

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 11:29

img
Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова
События

Сегодня, 08:45

img
Блестящие умы. НВ представляет серию разговоров с лучшими мыслителями и экспертами из Кремниевой долины
Геополитика

Вчера, 23:31

img
По российскому счету: зачем в Москве будут считать убытки Крыма от Украины

ТОП 3

События

17 июня, 16:52

img
Украина не будет больше пытаться пройти Керченский пролив, как во время захвата моряков в ноябре — Хомчак
15482
События

Вчера, 21:52

img
Терминал F в аэропорту Борисполь заблокировали пассажиры: их рейс перенесли несколько раз
13505
События

Вчера, 14:21

img
Исчезла среди бела дня. В Одесской области пятый день ищут 11-летнюю девочку
5605

Новости Одессы

img
Телефонные террористы "заминировали" райсуд в Одессе
img
В облсовете заявили о скорой гибели дунайского озера
img
Нападение домушников на хозяина квартиры: одесская полиция задержала одного из подозреваемых