Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выход украинских сил из Донецкой и Луганской областей стал бы стратегическим проигрышем для Украины и Вооруженных сил.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.



По словам главы государства, требование оставить Донбасс выглядит так, будто кто-то пытается договориться о судьбе Украины без самой Украины. Зеленский подчеркнул, что такой шаг означал бы потерю укрепленных рубежей и ослабление обороны, а также создал бы дополнительные риски для армии.

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Президент отметил, что даже если после отступления теоретически можно было бы строить новые фортификации, урбанизированная зона все равно дает более сильное оборонительное преимущество, чем линии в поле. Отдельно он отметил и моральный фактор, отметив, что такое отступление ослабило бы украинское войско.

В то же время Зеленский заявил, что Россия не хочет завершения войны даже в том формате, который сегодня мог бы быть самым быстрым. По его словам, таким вариантом является прекращение боевых действий по контактной линии, что позволило бы сначала остановить убийства, а уже потом переходить к дипломатическим шагам.