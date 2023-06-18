Ни одна система Patriot не была уничтожена — Зеленский 18 июня, 23:00 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS / Фабрицио Бенш)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные не уничтожили ни одной системы Patriot. Все системы ПВО остаются функциональными на своих позициях.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, несмотря на все заявления о том, что украинские системы Patriot были уничтожены, все они остаются на своих местах. Президент подчеркнул, что все системы ПВО работают и способны сбивать российские ракеты.

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«И сбивают максимально эффективно. Ни один Patriot не уничтожен», — подчеркнул президент Украины.

16 июня российский диктатор Владимир Путин солгал, что РФ якобы уничтожила пять комплексов Patriot под Киевом и способна уничтожить «любое здание или сооружение в Киеве».

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высмеял заявление Путина, сказав, что в России, возможно, не знают, что такое ЗРК Patriot и из чего он состоит.