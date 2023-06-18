Ни одна система Patriot не была уничтожена — Зеленский

18 июня, 23:00
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS / Фабрицио Бенш)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS / Фабрицио Бенш)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные не уничтожили ни одной системы Patriot. Все системы ПВО остаются функциональными на своих позициях.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, несмотря на все заявления о том, что украинские системы Patriot были уничтожены, все они остаются на своих местах. Президент подчеркнул, что все системы ПВО работают и способны сбивать российские ракеты.

Видео дня

«И сбивают максимально эффективно. Ни один Patriot не уничтожен», — подчеркнул президент Украины.

16 июня российский диктатор Владимир Путин солгал, что РФ якобы уничтожила пять комплексов Patriot под Киевом и способна уничтожить «любое здание или сооружение в Киеве».

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высмеял заявление Путина, сказав, что в России, возможно, не знают, что такое ЗРК Patriot и из чего он состоит.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   ПВО Украина Владимир Зеленский ЗРК Patriot Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X