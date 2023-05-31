«У меня — рана на спине, содрана кожа». Зеленский на конференции зачитал дневник восьмилетнего Егора из блокадного Мариуполя 31 мая, 14:29 Зеленский зачитал отрывки из дневника ребенка из Маруиполя на конференции к Международному дню защиты детей (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции к Международному дню защиты детей зачитал отрывки из дневника восьмилетнего мальчика Егора, который жил в Мариуполе перед началом полномасштабного вторжения РФ, а затем в блокадном городе.

Президент назвал появление такого дневника в XXI веке доказательством того, что события Второй мировой войны не предостерегли мир от новых военных преступлений, которые совершает РФ.

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«Без прикрас, коротко, очень простыми и одновременно очень болезненными словами. Он, этот дневник, начинается так: «ВОЙНА. Я хорошо поспал, проснулся и улыбнулся», — зачитал он воспоминания ребенка.

Егор описывает ежедневный быт, с которым приходилось сталкиваться в Мариуполе.

«Я проснулся. Ну, как и вчера, улыбнулся. Бабушка пошла за водой. Вернулась. Кстати, у меня скоро день рождения…».

Зеленский озвучил также слова Егора о ранении в Мариуполе: «У меня — рана на спине, содрана кожа. У сестры — ранение головы. У мамы — выдернуто мясо на руке и рана на ноге…».

Впоследствии из дневника парня становится известно о потерях, которые переживает ребенок из-за преступных действий оккупантов.

«У меня умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город Мариуполь…», — привел цитату президент.

В конце своей речи Зеленский заявил, что сейчас Украина бьется за абсолютно всех детей, за все последующие поколения, за их права и свободы.

Он также призвал называть вещи своими именами, говоря о том, что Россия убила в Украине 483 ребенка и уничтожила здания миллионов людей.

Российские оккупанты обстреливали Мариуполь с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. Город оказался в блокаде 1 марта, которая продолжалась до мая — 20 мая, гарнизон, который удерживал Азовсталь получил приказ прекратить оборону, сдержав группировку в 20 тысяч российских захватчиков.

Мариуполь разрушен на 95% и для его полного восстановления, по словам украинских властей города, понадобится около 20 лет. Количество погибших в Мариуполе в результате агрессии РФ может достигать десятков тысяч.