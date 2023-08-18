Зеленский не должен ставить задачу рыть окопы или покупать дроны — Бутусов

18 августа, 08:50
NV Премиум
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Владимир Зеленский лично выслушивал военных во время поездки в Запорожскую область (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский лично выслушивал военных во время поездки в Запорожскую область (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Украинская власть думает только о централизации полномочий, хотя необходима прежде всего централизация ответственности, в частности это касается президента Владимира Зеленского, считает военный журналист, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Об этом он сказал в интервью Radio NV.

«Верховный главнокомандующий должен поставить задачу не вырыть окопы и не купить дроны, а создать оборонные программы по применению дронов и, например, оборонному строительству. В этой программе первое, что он должен сделать и чего он до сих пор не сделал за полтора года войны (я не знаю, как до господина Зеленского достучаться, до его сознания), он должен определить ответственное лицо за то, что в течение четырех месяцев начнутся масштабные работы и в определенном объеме. Возможно, даже быстрее», — предложил Бутусов.

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Теги:   Владимир Зеленский Юрий Бутусов Дроны Радио NV Война России против Украины

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