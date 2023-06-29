Зеленский встретился с представителями бизнеса: договорились о платформе для коммуникации 29 июня, 21:20 Владимир Зеленский на встрече с предпринимателями (Фото:Офис президента)

В четверг, 29 июня, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители бизнеса предложили создать координационную платформу для коммуникации по защите прав бизнеса и обсуждения других вопросов.

Об этом сообщили в ОП.

Зеленский поддержал инициативу и предложил совместно определиться с форматом работы.

«Очень важно создать площадку, на которой мы постоянно говорили бы. Потому что нельзя годами накапливать проблемы: мы их просто не сможем потом преодолеть», — подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что сохранение и создание новых рабочих мест, особенно в условиях войны, играют критически важную роль в обеспечении устойчивости украинской экономики.

Президент также подчеркнул, что восстановление Украины является масштабным проектом, а приоритетом будет привлечение украинских и зарубежных бизнесов, которые работали и продолжают работать в нашей стране.

«Мы благодарны нашим внешним партнерам. В любом случае стратегически, финансово они нас поддерживают и очень помогают. Но мы рассчитываем прежде всего на себя», — сказал президент.

В ОП также отметили, что во время встречи договорились вместе работать над тем, как «уменьшить проблемы бизнеса от правоохранительных органов», обсудили ситуацию в налоговой сфере и перспективы ее реформирования, коснулись вопроса налоговых проверок, усиления эффективности органов, которые будут стимулировать развитие экономики и обеспечивать сопровождение инвестиций.

«Но двери будут открыты для многих компаний. Нам нужно, чтобы к нам пришли сотни и тысячи компаний», — добавил Зеленский.