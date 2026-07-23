Зеленский встретился с Илларионом Павлюком и обсудил развитие оборонных технологий

Президент Владимир Зеленский заявил, что встретился с Илларионом Павлюком — военнослужащим и известным украинским писателем.

Об этом он сообщил в своих соцсетях в четверг, 23 июля.

Глава государства говорит, что поблагодарил Павлюка за защиту Украины и украинского — во всех смыслах.

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«Обсудили дальнейшую технологизацию нашей обороны, перспективы развития оборонных технологий. В частности, Илларион доложил о применении беспилотных технологий тактического уровня, видении необходимых шагов для сохранения технологического превосходства над врагом и возможных вызовах на этом пути. Благодарю за предложения», — отметил президент.

Что известно об Иларионе Павлюке

До марта 2021 года Илларион Павлюк был совладельцем продакшн-компании Ivory Films, занимающейся производством разнообразного телевизионного контента, и продюсером программы Говорит Украина на телеканале Украина.

В 2018 году он написал книгу Белый пепел в стиле нуар. До этого долгое время работал на телеканале Интер, в частности — директором студии документальных фильмов 07 продакшн.

В 2010 году он был продюсером департамента документально-художественных проектов на телеканале 1+1, а в 2011-м входил в состав жюри 63-й американской телепремии Эмми.

Начинал профессиональную деятельность как журналист, несколько лет работал спецкором на Ближнем Востоке.

В 2015 году воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона, а после начала полномасштабного вторжения РФ попал в подразделение ГУР. В 2023 году возглавил Управление прессы и информации Министерства обороны.

15 июля 2026 года Павлюк получил орден Данилы Галицкого по случаю Дня Украинской Государственности.

Среди самых популярных книг Павлюка — Я вижу, вас интересует тьма и Книга Эмиля.