Как россияне Зеленского захватили. Полный тезка украинского президента несколько месяцев провел в оккупации — AFP 27 октября, 15:57 Пенсионер Владимир Зеленский демонстрирует репортерам свой паспорт (Фото:Dimitar DILKOFF/AFP via EastNews)

64-летний пенсионер Владимир Зеленский из Донецкой области пережил российскую оккупацию, а после освобождения своего села рассказал журналистам, как рашисты отреагировали на его паспорт. Родственных связей с главой Украинского государства у бывшего строителя нет, а внешне, говорит, он похож скорее на президента США Джо Байдена.



О тезке президента Украины рассказывается в репортаже AFP.

Россияне вошли в небольшое село в Донецкой области (его название не указывают из соображений безопасности) в конце апреля и приступили к обходу домов. 64-летний Владимир Зеленский был не на шутку напуган.

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Один из российских военных взял его паспорт и расхохотался. «Прекрасно, ребята, война закончилась. Мы захватили их президента!» — крикнул он…

Полный тезка украинского лидера родился в 1958 году в Бахмуте. Служил водителем в советской армии, затем работал на стройке.

Когда Россия вторглась в Украину в феврале, Зеленский в основном скрывался от обстрелов в подвале. «Я бросил курить четыре года назад, но снова начал», — признается он.

Его жена Валентина после начала войны эвакуировалась на запад Украины, но муж отказался покидать дом, который купил 20 лет назад.

Женщина вернулась домой после того, как в конце сентября украинские войска выгнали россиян из села. Но сейчас его обстреливает российская артиллерия, и Валентина нервничает каждый раз, когда от взрыва дрожит полиэтиленовая пленка на разбитом окне.

«Она еще не привыкла», — объясняет ее муж.

С помощью фонарика Владимир нашел старый альбом со своим фото в возрасте 40 лет.

«Не думаю, что я похож на президента. Совершенно не такой», — сказал он.

Его жена не соглашается.

«Но ведь ты на него похож!» — уверяет она.

Тот смеется.

«О каком президенте ты говоришь? Байдене?» — спросил он.

Зеленский — распространенная фамилия в Украине, однако родственных связей с главой государства у Владимира нет. На выборах 2019 года он голосовал за своего тезку.

«Он хорошо выступает, молодой, умный», — говорит пенсионер.

Но теперь Зеленский разочарован тем, что президент не делает большего для переговоров о прекращении войны с Россией.

«Люди здесь уже не выдерживают», — утверждает он.

Как и многие люди его поколения на востоке Донбасса, Зеленский считает Украину своей родиной, хотя немного ностальгирует по годам советского режима, когда, по его словам, был мир.

В среду супруги отмечали 22-ю годовщину брака, и Зеленский хотел подарить жене букет цветов. Но в селе, разрушенном боевыми действиями и отрезанном от остальной страны, найти цветы оказалось невозможно.