Как россияне Зеленского захватили. Полный тезка украинского президента несколько месяцев провел в оккупации — AFP
Пенсионер Владимир Зеленский демонстрирует репортерам свой паспорт (Фото:Dimitar DILKOFF/AFP via EastNews)
64-летний пенсионер Владимир Зеленский из Донецкой области пережил российскую оккупацию, а после освобождения своего села рассказал журналистам, как рашисты отреагировали на его паспорт. Родственных связей с главой Украинского государства у бывшего строителя нет, а внешне, говорит, он похож скорее на президента США Джо Байдена.
О тезке президента Украины рассказывается в репортаже AFP.
Россияне вошли в небольшое село в Донецкой области (его название не указывают из соображений безопасности) в конце апреля и приступили к обходу домов. 64-летний Владимир Зеленский был не на шутку напуган.
Один из российских военных взял его паспорт и расхохотался. «Прекрасно, ребята, война закончилась. Мы захватили их президента!» — крикнул он…
Полный тезка украинского лидера родился в 1958 году в Бахмуте. Служил водителем в советской армии, затем работал на стройке.
Когда Россия вторглась в Украину в феврале, Зеленский в основном скрывался от обстрелов в подвале. «Я бросил курить четыре года назад, но снова начал», — признается он.
Его жена Валентина после начала войны эвакуировалась на запад Украины, но муж отказался покидать дом, который купил 20 лет назад.
Женщина вернулась домой после того, как в конце сентября украинские войска выгнали россиян из села. Но сейчас его обстреливает российская артиллерия, и Валентина нервничает каждый раз, когда от взрыва дрожит полиэтиленовая пленка на разбитом окне.
«Она еще не привыкла», — объясняет ее муж.
С помощью фонарика Владимир нашел старый альбом со своим фото в возрасте 40 лет.
«Не думаю, что я похож на президента. Совершенно не такой», — сказал он.
Его жена не соглашается.
«Но ведь ты на него похож!» — уверяет она.
Тот смеется.
«О каком президенте ты говоришь? Байдене?» — спросил он.
Зеленский — распространенная фамилия в Украине, однако родственных связей с главой государства у Владимира нет. На выборах 2019 года он голосовал за своего тезку.
«Он хорошо выступает, молодой, умный», — говорит пенсионер.
Но теперь Зеленский разочарован тем, что президент не делает большего для переговоров о прекращении войны с Россией.
«Люди здесь уже не выдерживают», — утверждает он.
Как и многие люди его поколения на востоке Донбасса, Зеленский считает Украину своей родиной, хотя немного ностальгирует по годам советского режима, когда, по его словам, был мир.
В среду супруги отмечали 22-ю годовщину брака, и Зеленский хотел подарить жене букет цветов. Но в селе, разрушенном боевыми действиями и отрезанном от остальной страны, найти цветы оказалось невозможно.