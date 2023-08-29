«Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем». Зеленский почтил бойцов, павших в российско-украинской войне 29 августа, 14:20 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины, который ежегодно отмечается 29 августа, почтил воинов, павших в российско-украинской войне.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента.

«Ежегодно 29 августа мы чтим память украинцев и украинок, которые отдали свои жизни, защищая наше государство. Защищая независимость Украины, свободу для всех наших людей. Целостность Украины. Право Украины быть среди свободных наций», — сказал он.

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Зеленский, в сопровождении роты почетного караула, установил цветочную композицию к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве и вместе со всеми присутствующими почтил минутой молчания память украинских героев, отдавших свои жизни за Украину.

«Нет таких слов, которых было бы достаточно, чтобы описать полностью ту силу, величие и самопожертвование героя, который остается навечно в бою, чтобы только его народ сохранил свободу и одержал победу. Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем. И пусть слезы, которые будут сегодня, пусть молчание, которое сегодня будет звучать громче, чем любые слова, пусть наше уважение, которое является абсолютно искренним, скажет всем, что мы чувствуем на самом деле и насколько мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам, чья жизнь стала жизнью Украины», — сказал он в своей речи.

Зеленский передал ордена Золотая Звезда членам семей украинских защитников, которые были удостоены звания Героя Украины посмертно и присвоил звание Герой Украины еще пятерым бойцам.

«Да будет светлой память всех наших воинов», — сказал президент.