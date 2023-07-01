Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева — распоряжение 1 июля, 10:32 Президент Владимир Зеленский (Фото:Зеленский/Телеграм)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях президента, датированных 30 июня.



По распоряжению Зеленского с должностей сняты:

Главу Деснянской районной администрации Дмитрия Ратникова,

Главу Святошинской районной администрации Сергея Павловского,

Главу Днепровской районной администрации Павла Бабия,

Главу Подольской районной администрации Сергея Коваленко.

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Скандал с закрытыми укрытиями в Киеве — что известно

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто, а люди стучали и искали возможность его открыть. В полиции позже подтвердили, что дверь в укрытие была закрыта.

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о гибели людей возле закрытого укрытия. Самую строгую меру пресечения назначили 62-летнему охраннику — два месяца в СИЗО. Издание Ґрати сообщило, что он признал вину, но заявил, что совершил преступление непреднамеренно, поскольку ему не хватило времени открыть укрытие до взрыва после начала тревоги.

Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине. Он также подписал указ об усилении уголовной ответственности за ненадлежащее содержание укрытий и отказ в доступе к ним.

По результатам проверки всех 4655 укрытий Киева, лишь 15% оказались пригодными без замечаний.

Городскому голове Киева Виталию Кличко, начальнику КГГА Сергею Попко и нескольким главам райгосадминистраций объявили выговор от Кабинета Министров.