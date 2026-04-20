Зеленский ответил, сколько Украина вкладывает в оборонную промышленность на 2026 год

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вкладывает в оборонную промышленность $30 млрд на 2026 год. Однако оборонный сектор готов производить объемы на $60 млрд.

Об этом Зеленский рассказал в интервью для телемарафона, которое транслировали в понедельник, 20 апреля.

«Сегодня 30 миллиардов вкладываем в украинскую оборону, на 26-й год это задача… Сегодня наша оборонка говорит, мы уже производим, готовы производить объемы на 60», — сказал глава государства.

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В январе Министерство обороны сообщало, что по итогам 2025 года предприятия АО Украинская оборонная промышленность существенно увеличили объемы производства вооружения и военной техники. Общий показатель вырос в полтора раза — со 122 млрд грн в 2024 году до более 180 млрд грн в 2025-м.

В Минобороны объясняли, что резкое увеличение объемов производства стало возможным благодаря расширению производственных мощностей и росту государственного заказа. В течение года количество заключенных контрактов выросло примерно на 50%.