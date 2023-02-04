«Сейчас снова такое время». Зеленский заявил, что ситуация на фронте становится все более жестокой 4 февраля, 23:47 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте с каждым днем становится все более жестокой.

"За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая и что ситуация ужесточается. Сейчас опять такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил, чтобы сломать нашу защиту", - заявил президент.

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Глава государства отметил, "что устойчивость украинских воинов решает все" и сообщил, что сейчас наиболее сложная ситуация в районе Лимана, Бахмута и Угледара Донецкой области.

"Наша стойкость, а не какие-то попытки и планы России, а решительность и храбрость наших бойцов, результативность и скорость всех, кто обеспечивает и помогает обеспечить наши силы обороны, внимательность и убедительность всех, кто защищает международные позиции нашей страны, прочность и единство нашего народа, всех, кто работает ради нашей победы и всех, кто поддерживает наших героев и государство. Сохранить все элементы нашей стойкости - гарантировать нашу победу", - заявил Зеленский.

4 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты перегруппировываются и сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.