Зеленский раскритиковал темпы восстановительных работ после атак РФ и «недостоверное информирование»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недостаточно высоких темпах восстановления в ряде регионов после российских атак .

На этом украинский лидер акцентировал внимание по итогам селекторного совещания, посвященного ситуации в регионах.

«Были представлены подробные доклады о последствиях ударов по Сумской области и восстановительных работах в Шостке и Конотопе. Также поступили отчеты по Киевской области — Белой Церкви, Броварам и другим городам. Темпы восстановительных работ слишком медленные, а информация с мест в нескольких городах, к сожалению, была недостоверной. Мы определили, как это исправить», — говорится в сообщении Зеленского, опубликованном в Telegram.

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Президент подчеркнул, что Министерство энергетики, Министерство цифровой трансформации и Министерство по делам громад должны совместно подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с городами и громадами, чтобы восстановление проходило быстрее.

По словам Зеленского, он отдельно обсудил с премьер-министром Сергеем Корецким восстановление зданий Института травматологии и ортопедии в Киеве, поврежденных в результате российской атаки в ночь на 13 ноября.

Кроме того, добавил президент, прозвучал доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля о защите трансформаторов и другого оборудования в энергосистеме.

Зеленский также сообщил, что дал поручение обеспечить средствами противовоздушной обороны и обновить работу мобильных огневых групп для защиты определенных объектов аграрной промышленности.

«Готовим сейчас новые оборонные пакеты для Украины», — добавил президент.

По итогам селекторного совещания Зеленский также подчеркнул, что вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины сохраняется ограничение скорости Starshield (военного пакета Starlink) на уровне 161 км/ч.

Ранее 13 ноября Минэнерго сообщило, что за последние сутки российские войска продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов по состоянию на утро без электроснабжения осталась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях, отмечали в Минэнерго.

3 ноября первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что дефицит Фонда поддержки энергетики составляет 450 млн евро, из которых 100 млн евро необходимы на кабели.