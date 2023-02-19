Зеленский провел Ставку в новом и расширенном формате: что обсуждали 19 февраля, 22:07 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Пресс-служба Офиса президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку в новом и расширенном формате, где заслушал доклады командующих направлений и непосредственно с передовой.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении.

«Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия – запланированные на перспективу, на ближайшую перспективу», – сказал Зеленский.

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По его словам, Главнокомандующий ВСУ доложил о ситуации в целом на фронте. Особый акцент сделан на мобилизации, конкретной ситуации, на том, как и что осуществляется.

Президент заслушал доклад генерала Сырского о Бахмутском направлении. В частности, как защищают украинские позиции, по усилению этого направления и сколько сил теряет враг.

Отмечается, что об Угледарском направлении, ОТУ Донецк докладывал генерал Содоль.

«Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины», — подчеркнул Зеленский.

Также на Ставке о ситуации на юге, в частности, на одесском направлении, доложил генерал Гнатов. Там ситуация остается без изменений, контролируются все возможные перспективы.

«ОСУВ Таврия — докладывал генерал Тарнавский по поводу конкретных результатов защиты. Спасибо всем нашим воинам, кто бережет Запорожье и все это направление! Обязательно - Северное направление, Киев. Был доклад генерала Наева. Генерал доложил, что ситуация полностью под контролем, как и по всей северной границе», – добавил Глава Украинского государства.

На совещании также был заслушан доклад министра внутренних дел о формировании новых бригад Гвардії наступу. Отмечается, что есть хороший результат и полезный опыт, как мотивировать людей.

«Конечно, военные вопросы, детали действий разведки это то, в чем всего не расскажешь. Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение — ощущение, что Украина движется к своим целям», — подытожил Зеленский.