«Ночь российского террора». Зеленский отреагировал на новую атаку России по Украине 22 марта, 10:16 22 марта Россия нанесла очередной удар по Украине (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В среду, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку России по Украине.

«Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это всего за одну минувшую ночь российского террора против Украины», — говорится в сообщении главы государства в Twitter.

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По его словам, всякий раз, когда кто-то пытается услышать слово «мир» в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары.

Зеленский заявил, что успех украинских сил на земле, в небе и море реально приближает мир.

«Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность», — подчеркнул он.

В ночь на 22 марта Россия атаковала Киевскую, Житомирскую и Хмельницкую области, запустив дроны-камикадзе Shahed из Брянской области.

Силы ПВО сбили 16 из 21 беспилотника, в том числе все летевшие на Киев и на Хмельницкую область.

В городе Ржищев Киевской области дроны атаковали общежитие и лицей. Три человека погибли, в том числе водитель скорой помощи. Еще 20 госпитализированы, в том числе 11-летний ребенок. По данным спасателей, под завалами могут находиться четыре человека.

В Житомирской области есть попадание в объект инфраструктуры. О жертвах и пострадавших не сообщается.