Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 49 бойцам 8 июля, 12:45 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 49 украинским бойцам. 46 из них получили награду посмертно.

Соответствующие указы Зеленский подписал в субботу, 8 июля.

«Наши воины, наши украинские герои. Подписал указы о присвоении звания Героя Украины. Каждая фамилия — это история отваги, это история воли, это история Украины. Спасибо нашим героям! Спасибо каждой семье, которая воспитала таких воинов для Украины! Слава Украине!» — написал глава государства в Telegram.

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Напомним, в прошлом месяце Зеленский отметил орденами Богдана Хмельницкого и За мужество 133 военнослужащих, из них — 130 посмертно.

Также глава государства посетил передовые позиции на Бердянском направлении и наградил украинских воинов. В частности, звание Героя Украины и орден Золотая Звезда получил заместитель командира батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Дудин.

В субботу, 8 июля, на 500-й день от начала полномасштабного вторжения, Зеленский посетил остров Змеиный.

Во время пребывания на острове он также возложил цветы к импровизированному мемориалу, посвященному погибшим украинским защитникам.