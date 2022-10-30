За смелость украинского народа. Зеленский получил награду Oxi Courage Award

30 октября, 20:22
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Зеленский получил награду Oxi Courage Award, которой отметили смелость украинцев (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Зеленский получил награду Oxi Courage Award, которой отметили смелость украинцев (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский получил от Соединенных Штатов награду Oxi Courage Award, присуждаемую за смелые действия, способствовавшие продвижению или сохранению свободы и демократии.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины в Telegram.

Награду вручил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан послу Украины Оксане Маркаровой.

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Глава государства поблагодарил лидеров и народ Соединенных Штатов Америки за помощь в приближении заслуженной победы Украины.

«Когда возникает угроза свободе, она касается людей где угодно, а не только там, где человеческие права уничтожают, а людей унижают. Когда свободы где-то убывает, ее убывает у всего человечества. Поэтому это опасность для всех», – отметил президент.

В мае украинский народ, отстаивающий свою свободу в борьбе с российскими оккупантами, получил награду The Atlantic Council За выдающееся лидерство.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Премия Украинцы Владимир Зеленский Президент Война России против Украины

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