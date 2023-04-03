Зеленский посетил село Ягодное, где год назад россияне месяц удерживали в подвале почти 400 человек
Владимир Зеленский (Фото:ОП)
В понедельник, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил село Ягодное в Черниговской области, где в прошлом году российские оккупанты почти месяц держали в подвали более 350 местных жителей.
Как сообщает Укринформ, поездка главы украинского государства состоялась в годовщину освобождения населенного пункта от оккупационных войск РФ.
Зеленский побывал в том подвале и пообщался с местными жителями.
«Местные жители, и взрослые, и дети, прошли здесь пытки. Я очень благодарю им за то, что выжили, смогли дождаться наших воинов, рассказать всему миру о трагедии, которую принесла Федерация, российские военные вместе с их руководством, с их президентом», — отметил он.
Отмечается, что вместе с Зеленским село посетил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который находится в Украине с визитом.
Украинский президент также пожелал российскому диктатору Владимиру Путину пережить все то, что год назад в оккупации пережили жители Ягодного.
«Могу добавить только одно: все это могу пожелать президенту России, провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета», — резюмировал он.
В марте прошлого года в селе Ягодное российские оккупанты держали в заложниках более 350 местных жителей в бесчеловечных условиях в подвале местной школы.
Люди были вынуждены спать стоя. В результате пыток, издевательств и отсутствия надлежащих условий умерли около десяти человек.