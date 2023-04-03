Зеленский посетил село Ягодное, где год назад россияне месяц удерживали в подвале почти 400 человек

3 апреля, 13:58
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Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Владимир Зеленский (Фото:ОП)

В понедельник, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил село Ягодное в Черниговской области, где в прошлом году российские оккупанты почти месяц держали в подвали более 350 местных жителей.

Как сообщает Укринформ, поездка главы украинского государства состоялась в годовщину освобождения населенного пункта от оккупационных войск РФ.

Зеленский побывал в том подвале и пообщался с местными жителями.

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«Местные жители, и взрослые, и дети, прошли здесь пытки. Я очень благодарю им за то, что выжили, смогли дождаться наших воинов, рассказать всему миру о трагедии, которую принесла Федерация, российские военные вместе с их руководством, с их президентом», — отметил он.

Отмечается, что вместе с Зеленским село посетил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который находится в Украине с визитом.

Украинский президент также пожелал российскому диктатору Владимиру Путину пережить все то, что год назад в оккупации пережили жители Ягодного.

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«Могу добавить только одно: все это могу пожелать президенту России, провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета», — резюмировал он.

В марте прошлого года в селе Ягодное российские оккупанты держали в заложниках более 350 местных жителей в бесчеловечных условиях в подвале местной школы.

Люди были вынуждены спать стоя. В результате пыток, издевательств и отсутствия надлежащих условий умерли около десяти человек.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черниговская область Владимир Зеленский Военные преступления РФ

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