Построили печь в блиндаже. Зеленский показал, как украинские военные обустроили быт на передовой 15 октября, 14:36 Украинские военные самостоятельно построили печь в блиндаже (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как украинские военные обустроили собственный быт на передовых позициях.

В своем Telegram он опубликовал фото печи в одном из блиндажей. Ее самостоятельно построили военные для приготовления пищи.

«В одном из блиндажей на передовой пограничники собственноручно построили печку, на которой готовят еду. Несмотря на ежедневные обстрелы и большую нагрузку, наши защитники обустраивают себе подобающий быт», — отметил украинский президент.

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Зеленский добавил, что украинцы кардинально отличаются от оккупантов.

«Уважаем себя. Не теряем человечности. Защищаем свой дом, свою землю. А потому — непобедимы», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 октября — 235-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.