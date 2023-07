Зеленский подписал указ о санкциях против 18 зарубежных компаний, зарегистрированных на Кипре и в РФ 5 июля, 19:12 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

В среду, 5 июля, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 18 зарубежных компаний.

Обновлено в 19:50. Президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что новые санкции коснулись 18 юрлиц, связанных с потенциалом страны-террориста России.

«Наш принцип очевиден: должна быть заблокирована деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах», — написал он.



Текст соответствующего указа № 371/2023 опубликован на сайте Офиса президента.

Указ вступает в силу со дня обнародования.

В добавленном списке юридических лиц, в отношении которых введены санкции, 18 компаний, из которых семь зарегистрированы в РФ, девять — на Кипре, одна — в Люксембурге и одна — на Британских Виргинских островах.

Среди попавших под санкции компаний — ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, АС-Холдинг, АБ Холдинг, Альфа Страхование, Альфа Капитал Холдингз Лимитед, ЮНС-Холдинг, Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd и другие.

Евросоюз готовит 11-й пакет санкций против России, целью которого будет перекрыть пути обхода уже существующих ограничений. По информации Politico, новый пакет санкций блокируют Венгрия и Греция.