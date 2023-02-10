«Исторические результаты близки». Зеленский обратился с благодарностью ко всем украинцам 10 февраля, 22:46 Владимир Зеленский (Фото:Daina Le Lardic/European Union 2023/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам с благодарностью по итогам своих поездок в европейские страны.

«На этой неделе я сказал много слов благодарности нашим союзникам и партнерам – всем, кто нам помогает. А сейчас я хочу сказать слова благодарности вам, украинцы. Для меня всегда честь представлять Украину, и я горжусь нашим прекрасным и крепким народом. Вы слышали и видели, как приветствуют Украину. Это то, что сделали мы все вместе. Это то, как вас приветствуют», — заявил глава государства.

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Президент подчеркнул, что гордится украинской смелостью, несокрушимостью и результативностью.

«Пока, к сожалению, мы не можем сбивать все российские ракеты. Но все те десятки ракет, которые каждый раз сбиваем во время массированных налетов, — это каждый раз сотни спасенных жизней и это спасенная инфраструктура. То, что дает жизнь народу. Я благодарю вас, Воздушные силы! И мы сделаем все, чтобы у вас были современные и эффективные крылья! Исторические результаты для Украины всегда ближе, чем может показаться», — заявил Зеленский.

8 февраля президент Украины посетил Великобританию. По итогам его поездки Лондон заявил, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и ряда российских предприятий. Премьер-министр Риши Сунак также заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильном оборонительном пакете от Британии», включающем дальнобойное оружие.

Затем Зеленский отправился во Францию, где в Париже встретился с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. 9 февраля президент Украины выступил перед Европарламентом в Брюсселе и на саммите ЕС.