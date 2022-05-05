Зеленский объявил создание глобальной инициативы United24 по сбору средств на помощь Украине 5 мая, 12:47 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании онлайн-платформы для сбора средств для помощи украинским защитникам, пострадавшим от войны и восстановлению государства.

Война России против Украины — главные события 5 мая

"Сегодня весь свободный мир объединился вокруг Украины. Государства, компании, международные организации, а главное — люди… Только вместе у нас есть потенциал остановить войну, которую начала Россия. Восстановить то, что она разрушила. Вместе мы можем помочь свободе победить тиранию. Эта фандрайзинговая платформа — часть глобальной инициативы United24, которая была начата, чтобы поддержать Украину», — рассказал президент в своем обращении.

Видео дня

United24 – инициатива Президента Украины Владимира Зеленского. Задача фандрейзинговой платформы – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Денежные средства поступают на счета Национального банка Украины и направляются профильными министерствами на самые главные нужды по трем направлениям:

оборона и разминирование

медицинская помощь

восстановление Украины

НБУ будет предоставлять отчетность о поступлении благотворительных взносов через платформу каждые 24 часа. Профильные министерства будут отчитываться о назначении взносов один раз в неделю. Первый отчет будет доступен уже 12 мая.

«Каждый вклад имеет значение для победы… Сегодня Украина борется не только за свободу, но и за свободу всего демократического мира. Мы никогда не забудем ваш вклад в победу Украины. В победу свободы!», – добавил Владимир Зеленский.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.