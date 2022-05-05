Зеленский объявил создание глобальной инициативы United24 по сбору средств на помощь Украине
Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании онлайн-платформы для сбора средств для помощи украинским защитникам, пострадавшим от войны и восстановлению государства.
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"Сегодня весь свободный мир объединился вокруг Украины. Государства, компании, международные организации, а главное — люди… Только вместе у нас есть потенциал остановить войну, которую начала Россия. Восстановить то, что она разрушила. Вместе мы можем помочь свободе победить тиранию. Эта фандрайзинговая платформа — часть глобальной инициативы United24, которая была начата, чтобы поддержать Украину», — рассказал президент в своем обращении.
United24 – инициатива Президента Украины Владимира Зеленского. Задача фандрейзинговой платформы – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Денежные средства поступают на счета Национального банка Украины и направляются профильными министерствами на самые главные нужды по трем направлениям:
- оборона и разминирование
- медицинская помощь
- восстановление Украины
НБУ будет предоставлять отчетность о поступлении благотворительных взносов через платформу каждые 24 часа. Профильные министерства будут отчитываться о назначении взносов один раз в неделю. Первый отчет будет доступен уже 12 мая.
«Каждый вклад имеет значение для победы… Сегодня Украина борется не только за свободу, но и за свободу всего демократического мира. Мы никогда не забудем ваш вклад в победу Украины. В победу свободы!», – добавил Владимир Зеленский.
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