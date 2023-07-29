Зеленский объяснил, почему наложил вето на законопроект о выделении средств для музея Голодомора

29 июля, 10:12
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Зеленский объяснил, почему наложил вето на законопроект о выделении средств для музея Голодомора (Фото:E. van M./www.flickr.com)

Зеленский объяснил, почему наложил вето на законопроект о выделении средств для музея Голодомора (Фото:E. van M./www.flickr.com)

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон № 9437 о выделении 573,9 млн грн на музей Голодомора. Он объяснил это тем, что усилия государственных и местных органов должны быть направлены на решения, которые приближают победу Украины.

Текст вето обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего тех, которые приближают победу Украины, поэтому предлагаю Закон отклонить», — говорится в предложении главы государства.

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Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Железняк пояснил, что вето бывает техническое — в случаях, когда вносятся правки в законопроект, и полное — когда закон отклоняют.

Зеленский наложил полное вето на этот закон.

«То есть надо более 300 голосов насобирать в Раде, чтобы его преодолеть. Конечно это нереально», — написал нардеп.

Законопроект № 9437, который ветировал президент, предусматривал внесение изменений в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2023 год.

Строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора было начато в 2008 году, но не было закончено. В 2009 году построили только первую часть. Строительство второй части музея началось в 2017 году, его планируют завершить в 2023 году.

Ранее бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что считает уместным выделение более 500 млн грн во время полномасштабной войны на завершение строительства музея Голодомора-геноцида.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Законопроект Вето Владимир Зеленский Ярослав Железняк Музей Голодомора

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