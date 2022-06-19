Море будет украинским. Зеленский в поезде подвел итоги поездки на юг Украины 19 июня, 06:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский в Николаеве (Фото:Офис президента)

Рано утром в воскресенье, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по итогам поездки в Николаевскую и Одесскую области.

Глава государства записал видео прямо из вагона поезда, в котором возвращается в Киев.

«Возвращаюсь с юга — посетил передовые позиции в Николаевской области, сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками и защитницами — военные, полицейские, нацгвардейцы, теробороны. Настроение у них — уверенное, все они не сомневаются в нашей победе. Юг мы никому не отдадим, все свое — вернем, и море будет украинским — будет безопасным», — заявил Зеленский.

Видео дня

18 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовой город Николаев.

Президент провел совещание о ситуации в регионе, в частности, говорили о состоянии экономики и путях решения инфраструктурных вопросов.

Во время совещания обсудили восстановление водоснабжения Николаева, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода российскими обстрелами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.